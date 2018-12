Die Silvestershow mit Jörg Pilawa, ... TV-Tipps an Silvester

20:15 Uhr, Das Erste, Die Silvestershow mit Jörg Pilawa, Show

Von Schlager und Evergreens über "Rock 'n' Roll" und Swing bis zu Partyhits ist in der großen Eurovisions-Show mit Jörg Pilawa und Francine Jordi für musikalische Abwechslung gesorgt. Beim finalen Countdown zum Jahreswechsel feiern die beiden Moderatoren in der TipsArena in Linz gemeinsam mit zahlreichen Stars, Showacts und Hits zum Mittanzen hinein ins neue Jahr. Einen besonderen Höhepunkt erleben die Zuschauer um Mitternacht, wenn live an das Brandenburger Tor zu einem der größten Silvesterfeuerwerke Europas geschaltet wird.