Zum zwölften Mal hat der Fachbereich Modedesign der Mediadesign Hochschule in Düsseldorf die "Trikotmeisterschaft" vergeben und hatte bei den Shirts der Münchner einiges auszusetzen. "Der rote Dress der Bayern mit tonigem Rautenmuster und dunkelblau abgesetzten Ärmelbündchen wirkt nicht modern genug. Auch der doppelte V-Ausschnitt ist nicht neu", so die Begründung der Jury, die aus Dozenten und Studierenden des Fachbereichs besteht. Immerhin: Die eng anliegende Passform sowie das Funktionsmaterial stechen positiv heraus. Wer sich mit der originalen Arbeitskleidung der Bayern-Stars ausstatten will, der muss dafür einiges investieren: 89,95 Euro kostet das Trikot im Herren-Design, 79,95 Euro verlangen die Münchner für die Damen-Ausführung.