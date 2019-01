Bereits im Oktober hatte Vonn, deren Karriere von einer ungeheuer langen Verletzungsgeschichte geprägt ist, begonnen, sich öffentlich Sorgen um ihre Gesundheit zu machen. "Physisch bin ich am Punkt, an dem es keinen Sinn mehr macht. Ich möchte gern aktiv bleiben, wenn ich älter bin, deswegen muss ich an die Zukunft denken und mich nicht nur auf das konzentrieren, was jetzt ansteht."