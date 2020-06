Die Schauspielerin wird immer dünner Diese Diätkur steckt hinter Rebel Wilsons Abnehmerfolg

2019 war Wilson Gast in einem Gesundheits- und Wellnesszentrum in Österreich. Schon damals berichtete sie stolz, dass sie in dieser Zeit gut sechseinhalb Kilogramm Körpergewicht verloren habe. An diese "großartigen Ergebnisse" knüpfe sie an, wie nun ein namentlich nicht genannter Insider dem US-Magazin "People" berichtet. Demnach würde die Schauspielerin auch heute noch den Ernährungsplan des Zentrums befolgen.