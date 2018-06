Die Schauspielerin im Publikum Souffleuse Pertiet: Das Gedächtnis des Volkstheaters

Jede Vorstellung im Scheinwerferlicht

Platz 16 in der ersten Reihe ist immer ausverkauft. Dort sitzt Maren Pertiet. Jeden Abend. Von der ersten bis zur letzten Minute taucht der Strahler mit der Nummer 260 sie und ihr Textbuch in Scheinwerferlicht. Pertiet ist die einzige Souffleuse des Theaters, kennt alle Stücke, alle Rollen, alle Szenen – aber kaum jemand kennt sie. Wie bei allen Souffleusen ist es am besten, wenn sie niemandem auffällt.