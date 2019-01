Die Schauspielerin im Interview Sandra Steffl: "Die Aufträge wurden nach dem Dschungelcamp nicht mehr"

Ein Jahr ist Sandra Steffls (48) Dschungelcamp-Abenteuer mittlerweile her. Die Schauspielerin wurde in der 12. Staffel der RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" als Erste rausgewählt. Kurze Zeit später stand sie bereits wieder auf der Bühne. Weitergebracht habe sie der Dschungel beruflich zwar nicht, erklärt Steffl im Interview mit spot on news, dennoch bereue sie ihre Teilnahme nicht.