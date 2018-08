Die Schauspielerin im Interview Emilia Schüle verrät ihr Schönheitsgeheimnis

Stichwort Ernährung - wie diszipliniert sind Sie da?

Schüle: Während der Arbeit fällt es mir leicht, diszipliniert zu sein. Im Alltag liebe ich alles was verboten ist: Pasta, Zucker, Brot. Ich arbeite immer noch an der perfekten Balance.

Welcher Kaloriensünde können Sie nicht widerstehen?

Schüle: Spagetthi Aglio e Olio!

Auf welche Beauty-Tipps schwören Sie?

Schüle: Ich liebe Masken in jeglicher Form. Ich verwende auch gerne reichhaltige Nachtcremes als Masken. Einfach dick auftragen und ca. 20 Minuten einwirken lassen. Auch wenn ich erst 25 bin - aber bekanntlich sollte man ja genau dann damit beginnen, Anti-Aging Produkte zu verwenden.

Sie stehen oft im Blitzlichtgewitter. Genießen Sie den großen Auftritt auf dem roten Teppich?

Schüle: Ich stehe nicht gerne im Blitzlichtgewitter, ich bin viel lieber die private Emilia, aber das gehört nun mal zu dem Beruf dazu. Man geht auf die Premieren der Filme, die man gedreht hat. Aber was ich wirklich liebe, ist Filme zu drehen, Rollen vorzubereiten. Der Moment auf dem roten Teppich ist oft hektischer als es aussieht, man ist etwas nervös, man steckt in Schuhen und Kleidern, die man sonst nicht trägt, man steht unter Beobachtung. Ich bin eigentlich immer ganz froh, wenn der rote Teppich vorbei ist. Aber natürlich habe ich in den letzten Jahren große Freude daran entwickelt, mich auf dem roten Teppich mit meinem Team modisch auszuprobieren.

Welche Partien betonen Sie beim Schminken besonders?

Schüle: Also eigentlich verlasse ich nie das Haus, ohne meine Wimpern geschminkt zu haben! Daher, definitiv: die Augen.

Gibt es etwas an Ihrem Körper, mit dem Sie gar nicht zufrieden sind?

Schüle: Ich habe mich schon immer gewundert, warum alle in meiner Familie so groß sind - und nur ich nicht.

Was war das schönste Kompliment, das Sie je bekommen haben?

Schüle: Ich habe auf einem Flohmarkt mal eine Frau getroffen, die mich am Vorabend in "Ku'damm 59" gesehen hatte. Sie kam auf mich zu und sagte zu mir "Ich habe wirklich etwas über meine Kindheit verstanden gestern Abend. Und über meine Mutter". Das empfand ich als sehr berührend und in gewisser Hinsicht als Kompliment an meinen Beruf. Das war ein Moment, in dem ich verstanden habe, dass meine Arbeit nicht nur der Unterhaltung dient, sondern auch wirklich etwas in Menschen bewirken kann.

Haben Sie eine Art persönlichen Rückzugsort von all der Arbeit?

Schüle: Um ganz ehrlich zu sein: Ich bin ein Stadtkind. Aber ich schätze die Natürlichkeit und die Verbundenheit zur Natur. Das Kampagnenshooting für L'Occitane führte mich zuletzt in die wundervolle Provence. Dieser Ort hat mich sehr berührt und bedeutet für mich, innere Ruhe zu finden. Man ist umgeben von leuchtenden Farben und vor allem von unzähligen unterschiedlichen Gerüchen. Hier spüre ich die Kraft der Natur, kann Energie tanken und bin ganz bei mir! Das Ursprüngliche hilft dabei, die wichtigen Dinge im Leben zu erkennen.