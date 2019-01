Die Schauspielerin im Interview Doreen Dietel: "Das war kein Liebeskummer im Dschungelcamp!"

Sie schienen im Dschungelcamp auch Liebeskummer gehabt zu haben. Hatten Sie schon die Möglichkeit, mit Ihrem Ex-Freund darüber zu sprechen, wie es weitergeht?

Dietel: Es war kein Liebeskummer, sondern die Sehnsucht nach meinem kleinen Sohn. Tobias ist sein Vater und wir haben als Familie, nicht als Paar, noch eine enge Beziehung. Es sind ein paar Sachen hochgekommen, wie das in den vergangenen vier Jahren gewesen ist. Mir ist vieles bewusst geworden und deswegen war ich emotional in einem schwachen Moment. Das habe ich zugelassen, das war gut für mich. Was jetzt passiert, werden wir sehen, das klären wir unter uns beiden.

Was war im Camp Ihr schönster und was Ihr schlimmster Moment?

Dietel: Der schönste Moment war, über den Dächern zu balancieren. Das war ein toller Kick. Außerdem haben wir so viel gelacht und Spaß gehabt, wir sind von unseren Bänken gefallen vor lauter Lachen. Einen schlimmen Moment gab es für mich nicht.

Stört es Sie, dass Sie immer wieder auf Ihre Lippen angesprochen werden?

Dietel: Nein, das stört mich überhaupt nicht. Ich bin nicht glücklich darüber, ich bin nicht stolz darauf, was ich damals vor 17 Jahren getan habe, aber ich will nicht darauf reduziert werden. Ich will damit auch andere Mädchen warnen, die so etwas vorhaben: Schaut den Menschen ins Herz und nicht aufs Äußere.

Auf was freuen Sie sich jetzt am meisten?

Dietel: Auf meinen kleinen Sohn. Ich freue mich einfach darauf, ihn wieder in den Arm zu nehmen.

