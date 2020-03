"Die Sat.1 Comedy Konferenz" am 26. März "Promis in Quarantäne": Neue Live-Show mit Moschner und Balder

Um die Menschen in ihrer häuslichen Isolation etwas Ablenkung zu schenken, wartet Sat.1 nun mit einer neuen Live-Show auf. In "Die Sat.1 Comedy Konferenz - Promis in Quarantäne" laden Ruth Moschner (43) und Hugo Egon Balder (70) per Videokonferenz zahlreiche Promis ein, um die Zuschauer durch ihre eigenen vier Wände zu führen. Ausgestrahlt wird das neue Format am 26. März um 20:15 Uhr in Sat.1.