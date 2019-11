Flick: "Die Zukunft beginnt nach Samstag"

Bis-auf-weiteres-Trainer Flick soll mit einem Erfolg für Ruhe im Verein sorgen – und könnte sich in eine spannende Ausgangssituation bringen. Nach den Absagen von Ralf Rangnick (an Bayern) und Arsène Wenger (von Bayern) könnte Flick plötzlich ein längerfristiges Engagement bevorstehen. "Die Zukunft beginnt nach dem Samstag", sagte Flick am Freitag: "Das Spiel gegen Dortmund ist die Ziellinie. Da wollen wir mit einem Sieg durchgehen."