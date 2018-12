Die Sängerin ist zurück Miley Cyrus: In London darf es ruhig ein wenig glitzern

Sängerin Miley Cyrus (26, "Malibu") ist derzeit in London unterwegs, um ihre neue Single "Nothing Breaks Like A Heart" zu promoten. Diese entstand in Zusammenarbeit mit dem britischen Produzenten und DJ Mark Ronson (43). Für einen Auftritt in einem Club in der britischen Hauptstadt hat sich die Sängerin ganz besonders in Schale geschmissen.