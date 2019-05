Die Sängerin ist Clarkes Idol "Game of Thrones"-Finale: Hasst Beyoncé etwa Daenerys?

Die Figur der Daenerys Targaryen, die von Emilia Clarke (32) gespielt wird, war jahrelang einer der beliebtesten Charaktere der "Game of Thrones"-Fans. Vor allem mit den letzten beiden Folgen der finalen Staffel der Fantasy-Serie schlug die Begeisterung so manches Fans jedoch um. Clarke befürchtet nun, dass auch Megastar Beyoncé (37) sie hassen könnte, wie die Schauspielerin in einem Interview mit dem "New Yorker" verrät, das nach der Ausstrahlung der letzten Episode veröffentlicht wurde.