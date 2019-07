Die Sängerin im Interview Wer gewinnt "The Masked Singer"? Das tippt Stefanie Hertel

Für Sängerin Stefanie Hertel (40) endete die Reise mit der neuen TV-Show "The Masked Singer" (ProSieben) ausgerechnet an ihrem 40. Geburtstag. Am gestrigen Donnerstag ist sie hinter dem schwarzen Panther enttarnt worden. Warum sie deshalb "traurig und enttäuscht" ist, aber auch "erleichtert", verrät die Musikerin im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news. Dabei erklärt sie auch, wer von den Finalisten - Kudu, Engel, Astronaut, Monster und Grashüpfer - generell der Favorit ist und wer ihr persönlicher.