Die Sängerin erinnert sich 30 Jahre Mauerfall: Eine "bewegende Zeit" für Patricia Kelly

In Dresden trat die Kelly Family direkt vor der Frauenkirche auf, die damals noch in Trümmern lag. "Heute zu sehen, wie die Kirche wiederaufgebaut ist, wie Dresden heute glänzt, ist eine pure Freude. Es ist unglaublich, was die Menschen dort in der kurzen Zeit geschafft haben und es ist irgendwie verrückt, ein Teil dieser Geschichte zu sein. Insofern wird Ostdeutschland für mich immer ein ganz besonderer Ort sein." The Kelly Family feierte in diesem Jahr selbst ein Jubiläum: Vor 25 Jahren erschien ihr bekanntes Album "Over The Hump", dessen Erfolg sie nun mit einer großen Tour und dem Album "25 Years Later" feiern.