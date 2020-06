Die Sache mit der Vergeltung "The Last of Us Part II": Ein neues Endzeit-Meisterwerk?

Ellie, die schon in jungen Jahren so viel durchstehen musste, ist erwachsen geworden. Rund sieben Jahre ist es nun her, dass die Teenagerin erstmals 2013 zusammen mit ihrem Begleiter Joel in "The Last of Us" durch eine Endzeit-Version der USA reiste und dabei Situationen bewältigen musste, die niemand - schon gar nicht eine Jugendliche - jemals erleben sollte. Am heutigen Freitag erscheint nun exklusiv für PS4 offiziell "The Last of Us Part II".