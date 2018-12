Giesing - In einem Giesinger Mietshaus dürfte ein Aushang am Eingang in den letzten Tagen für Verwunderung und reichlich Gesprächsstoff gesorgt haben: "Liebe Nachbarn, Weihnachts-Geschenke verzweifelt gesucht?", steht dort in großen Buchstaben geschrieben. Und weiter: "Ein heißer Tipp: Schicke Dich und Deine Liebsten für eine Woche von München nach Paris. Für Umsonst*!!! Luxus-Limousine, Sex und Champagner inklusive!"