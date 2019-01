"Die Rückkehr des Pokals" Popcorn und Pokalsieg: Kovac bei Premiere von Eintracht-Kinofilm

Frankfurt/Main - Mit Popcorn und Kaltgetränken hat Bayern Münchens Trainer Niko Kovac am Montagabend eine Reise in die Vergangenheit erlebt. Zusammen mit der Mannschaft des Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt sah sich der Kroate am Montagabend die Premiere des Kinofilms "Die Rückkehr des Pokals" in der Mainmetropole an, die den DFB-Pokal-Triumph der Hessen in der vergangenen Saison beleuchtet.