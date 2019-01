Frankfurt - Popcorn und Kaltgetränke gab es für Bayern-Trainer Niko Kovac am Montagabend bei der Reise in die Vergangenheit. Zusammen mit der Mannschaft von Eintracht Frankfurt sah sich der Kroate die Premiere des Kinofilms "Die Rückkehr des Pokals" in der Mainmetropole an, die den DFB-Pokal-Triumph der Hessen in der vergangenen Saison beleuchtet.