Die Rosenheim-Cops, The Captive, ... TV-Tipps am Mittwoch

20:15 Uhr, RTL, Der Bachelor, Kuppelshow

Der Bachelor nutzt heute die Zeit am Meer, um mit den verbliebenen fünf Frauen Einzelgespräche zu führen und offene Fragen zu klären, bevor es mit vier von ihnen zurück nach Deutschland geht. Bei den Homedates lernt Sebastian die Familien und Freunde der Frauen kennen. Es folgt die siebte Nacht der Rosen in Deutschland, in der Mr. Right sich von einer weiteren Frau verabschiedet. Mit den verbliebenen drei Frauen wird es auf die Dreamdates gehen.