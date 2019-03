Die Rolle seines Lebens Ralph Fiennes hätte die Rolle des "Lord Voldemort" fast abgelehnt

Der britische Schauspieler und Regisseur Ralph Fiennes (56, "Grand Budapest Hotel") hat in seiner Karriere schon viele eindrucksvolle Rollen gespielt. "Harry Potter"-Fans kennen ihn aber vor allem als "Lord Voldemort" in der erfolgreichen Zauber-Saga. Dabei hätte der Schauspieler die Rolle beinahe abgelehnt, wie er jetzt in der "Jonathan Ross Show" verriet.