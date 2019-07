"Ich kenne Jeff seit 15 Jahren. Ein fantastischer Kerl. Man kann viel Spaß mit ihm haben. Es wird sogar von ihm gesagt, dass er schöne Frauen genauso gerne mag wie ich, und viele davon sind jüngeren Alters. Keine Frage – Jeffrey genießt sein Gesellschaftsleben." Donald Trump 2002 im "New York Magazine"

Jeff Epstein soll Mädchen missbraucht haben

Was jahrelang vertuscht und gedeckt wurde, geht plötzlich schnell. Als Jeffrey "Jeff" Epstein (66), Investmentbanker und Milliardär, am 6. Juli in New Jersey aus seinem Privatjet steigt, wird er festgenommen. Nach dem Urlaub in Frankreich geht es nun ins New Yorker Gefängnis. Aufenthaltsdauer? Bis zu 45 Jahre drohen ihm bei einer Verurteilung.