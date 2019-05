Sie ging als "Großmutter Europas" in die Geschichte ein: Mit einer Regierungszeit von 63 Jahren herrschte Queen Victoria so lange über das britische Empire wie kein Monarch vor ihr (seit dem 9. September 2015 hält Königin Elizabeth II. den Rekord). Das Königreich wurde mächtig wie nie. Durch viele geschickt eingefädelte Ehen ihrer 40 Enkel und 88 Urenkel schuf sie in ganz Europa ein dichtes Netz verwandter Fürstenthrone.