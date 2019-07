Die Promi-Posts zum 4. Juli US-Unabhängigkeitstag: Stars betonen die Wichtigkeit der Freiheit

Schauspieler Ian Somerhalder (40, "Vampire Diaries") betonte auf Instagram nicht nur die Wichtigkeit der Freiheit, sondern forderte auch dazu auf, die Feierei nicht zu übertreiben: "Frohen 4. Juli aus Paris... Die Freiheit zu feiern ist ein solches Privileg, wenn es ein Recht sein soll! Vielen Dank an alle, die für unsere Freiheit und für die Freiheit weltweit arbeiten und ihr Leben geben. So gespalten unser großes Land auch ist, ich kann nur hoffen, dass heute und in Zukunft Frieden herrscht. Hoffentlich passen alle auf sich auf. Ein sommerlicher Feiertag in Kombination mit Trinken an Seen, Flüssen und Bächen kann gefährlich werden."

Sängerin Miley Cyrus (26, "Mother's Daughter") ließ es sich im Gegensatz dazu nicht nehmen auf ihrem Instagram-Account ein Statement für Feminismus und Frauenrechte abzugeben: "Spielt nicht mit unserer Freiheit! Ihr werdet es bereuen. Dafür werde ich sorgen. Frohen 4. Juli, Amerika."