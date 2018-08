Die Pop-Ikone feiert Geburtstag Madonna wird 60: Rückblick auf ein Leben voller Skandale

Neben ihrer erfolgreichen Karriere als Musikerin versuchte sich Madonna auch immer wieder als Schauspielerin. Doch Filme wie "Shanghai Surprise" und "Who's That Girl" floppten an den Kinokassen. Als dann die Ehe mit Sean Penn 1989 geschieden wurde, veröffentlichte sie kurze Zeit später ihr viertes Studioalbum "Like a Prayer". Darin verarbeitete sie die schwierige Trennung, aber auch das komplizierte Verhältnis zu ihrer Familie und der katholischen Kirche. Mit dem Musikvideo zur Single "Like a Prayer" verursachte Madonna erneut einen weltweiten Skandal. Sie tanzte vor brennenden Kreuzen - Symbolen des Ku-Klux-Klans - griff Themen wie Rassismus auf und küsste eine lebendig gewordene Statue von Martin von Porres, der in der katholischen Kirche als Heiliger verehrt wird. Daraufhin verlor sie eine Werbekampagne mit Pepsi und der Vatikan zeigte sich entsetzt.

"Like a Virgin"

Doch Madonna blieb von alledem völlig unbeeindruckt und geriet stattdessen mit ihrer legendären Darbietung von "Like a Virgin" auf ihrer "Blond Ambition World Tour" erneut in die Schlagzeilen. Auf der Bühne trug sie ein goldenes Korsett mit kegelförmigen BH des Designers Jean Paul Gaultier (66) und simulierte während ihrer aufreizenden Performance wie sie sich selbst befriedigt. Während ihr in Kanada eine Haftstrafe drohte, rief der Vatikan zum Boykott des Konzertes auf. Keine Bühnen-Show hat Madonnas Image jemals wieder so nachhaltig geprägt.

Wer damals dachte, die Ausnahme-Künstlerin hätte den Gipfel aller Skandale längst erreicht, der irrte gewaltig. Ihr Musikvideo zu "Justify My Love" enthielt solch freizügige Szenen mit einem Model, dass es von vielen Fernsehsendern verboten wurde. Beim Film-Festival in Cannes 1991 öffnete Madonna auf dem roten Teppich ihren Kimono und entblößte sich in Dessous. Und als sie sich 1994 Zigarre rauchend in der Talk-Show von David Letterman (71) völlig danebenbenahm, ging erneut ein Raunen durch Amerika. Ihr fünftes Album "Erotica", das eine starke BDSM- und Fetisch-Symbolik aufwies, machte ihren Imagewandel zum Erotikstar komplett.

1992 präsentierte sich Madonna völlig nackt in sexuellen Posen im erotischen Bild-Band "SEX". Die Auflage von 1,5 Millionen Büchern war innerhalb einer Woche ausverkauft. Völlig kontrovers zu diesem einmaligen Projekt veröffentlichte Madonna zehn Jahre danach ihr erstes Kinderbuch "Die englischen Rosen", das ebenfalls so erfolgreich war, dass noch vier weitere Kinderbücher folgten. Madonna spendete den kompletten Erlös an Kinderhilfsorganisationen.

Ein Golden Globe für "Evita"

Nach jahrelangen Bemühungen auch in Hollywood Fuß zu fassen, erhielt Madonna 1996 die Hauptrolle im Musical-Film "Evita" und gewann mit ihrer beeindruckenden Darstellung ein Jahr später den Golden Globe. Neben diesem Erfolg wurde Madonna zum ersten Mal Mutter, als sie im Oktober 1996 ihre Tochter Lourdes zur Welt brachte, die aus einer kurzen Affäre mit ihrem Fitness-Trainer Carlos Leon entstanden war.

Während Madonna mit ihrem neuen Album "Ray of Light" 1999 vier Grammys gewann, nachdem sie bei den Nominierungen zuvor stets ignoriert worden war, fand die Sängerin auch privat eine neue Liebe. In London lernte sie den britischen Regisseur Guy Ritchie (49, "Sherlock Holmes") kennen, den sie kurze Zeit später auch heiratete. Im August 2000 kam der gemeinsame Sohn Rocco zur Welt. Madonna entwickelte sich von der skandalösen Sängerin zu einer begeisterten Mutter, gab Erziehungsratschläge und trat der jüdischen Kabbala bei.

Doch bereits 2003 schaffte es der Pop-Star mit seinem neuen Studioalbum "American Life" wieder in die Schlagzeilen. Als Madonna sich öffentlich gegen den Irak-Krieg und den damaligen US-Präsidenten George W. Bush (72) aussprach, boykottierten die konservativen Radiosender ihre Lieder, was sich nachhaltig auf ihre Chart-Positionen auswirkte. Kurz nach diesem Eklat veröffentliche Madonna das erste Duett ihrer Karriere - die Single "Me Against The Music" mit Britney Spears (36). Der unvergessene Live-Kuss mit Spears und Christina Aguilera (37) bei den Video Music Awards 2003 brachten Madonna erneut in den Fokus der Öffentlichkeit.

Als dann 2006 ihre "Confessions Tour" startete, war die skandalträchtige Madonna wieder in ihrem Element. Das Bühnenprogramm sprach für sich: BDSM-Anspielungen, eine Kreuzigungsszene und sie selbst als singende Madonna mit Dornenkrone brachten ihr weltweit unzählige Klagen ein, doch ein Auftrittsverbot wurde nicht durchgesetzt. Stattdessen wurde es die erfolgreichste Tour in ihrer Karriere.

Eine liebevolle Mutter

Privat engagierte sich Madonna stets für Kinderhilfsprojekte auf der ganzen Welt. Als sie 2006 den 13 Monate alten David Banda aus Malawi adoptierte, hatte die Sängerin trotz der liebevollen Geste durchweg mit negativen Schlagzeilen zu kämpfen. Ihr wurde vorgeworfen, die Adoptionsgesetze Malawis missachtet und das Kind nur durch ihren Starbonus 'eingekauft' zu haben. Erst nachdem sie sich in der Talkshow von Oprah Winfrey (64) öffentlich und emotional dazu äußerte, verstummten die Kritiker. Schon ein Jahr später reiste Madonna erneut nach Malawi, besuchte karitative Einrichtungen und adoptierte 2009 die vierjährige Mercy. Im Februar 2017 postete die Sängerin ein Foto auf ihrer Instagram-Seite, dass die ebenfalls aus Malawi stammenden Zwillinge Estere und Stella zeigt, die Madonna kurz zuvor ebenfalls adoptiert hatte.

Nachdem ihre Ehe mit Guy Richie 2008 nach acht Jahren geschieden wurde, sorgte Madonna durch Affären mit jüngeren Männern für Schlagzeilen. So hatte sie Ende 2008 eine kurze Liaison mit dem 28 Jahre jüngeren Model Jesus Luz. In einem Interview mit der "Kölnischen Rundschau" im Jahr 2009 widersprach Madonna damals ihrem Ruf indem sie sagte: "Jeder denkt, ich sei total verrückt auf Sex. In Wahrheit lese ich lieber ein Buch".

Madonna ist seit mehr als 30 Jahren eine der meistfotografierten und meistdiskutierten Frauen der Welt. Unzählige Skandale, Millionen verkaufte Platten, 13 erfolgreiche Studioalben und mehrere Rekorde machen die Sängerin aus einer kleinen Stadt in Michigan zu der erfolgreichsten Künstlerin der Chart-Geschichte. Jetzt wird die Queen of Pop 60 Jahre alt. Auf ihrem Instagram-Profil zeigt sie sich in der letzten Zeit fröhlich im Kreis ihrer Familie und arbeitet aufopferungsvoll für Hilfsorganisationen in Malawi. Die skandalträchtige Pop-Ikone mit großem Herz scheint ihren Platz gefunden zu haben. Inmitten ihrer Kinder.