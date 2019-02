In den Playoffs drehte der EHC München bisher immer auf

Die Playoffs, das ist die Zeit, in der der EHC in den letzten drei Jahren, die er jeweils als Titelfeierer und Pokalhochstemmer abgeschloss, immer ein paar Schippen drauflegen kann. Das Playoff-Monster erwacht dann in den EHC-Spielern zum Leben. Mannheims Trainer Pavel Gross kann davon ein Klagelied singen. In den Spielzeiten 2015/16 und 2016/17 führte er die Wolfsburg Grizzlys ins Finale. Dort ging es jeweils gegen den EHC. Mehr als ein Sieg in neun Spielen gelang den Grizzlys nicht.