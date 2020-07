Andrea Trinchieri: Italian Connection in München

Das hatte Trinchieri dem FCBB in seiner Zeit als Bamberg-Coach (2014 bis 2018), in der er drei Meistertitel in Folge und ein Mal den Pokal gewann, oft schmerzhaft vor Augen geführt. Er fügte den Bayern so einige empfindliche Niederlagen zu und hinterließ damit quasi seine Visitenkarte in München.