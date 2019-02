Die Bayern werden also auch in Madrid ohne mindestens zwei ihrer besten Spieler auskommen müssen. Nicht gerade die besten Voraussetzungen für einen möglichen Coup in der spanischen Hauptstadt. "Wir müssen zuerst mal schauen, wer überhaupt für uns spielen kann", sagte Radonjic, "Real ist Real – der Champion. Und in Madrid gegen sie zu spielen, ist immer sehr schwierig."