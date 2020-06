Die Panneks und Co. Diese Pärchen haben sich im "Bachelor"-Universum gefunden

Die Kandidaten verlieben sich: Sie sind jetzt ein Paar

Format-übergreifend gibt es weitere Pärchen. Neu im Team der "Bachelor"-Pärchen: Alexander Hindersmann (31) und Wioleta Psiuk (28). Hindersmann holte 2018 bei "Die Bachelorette" den Sieg und war für kurze Zeit mit Nadine Klein (34) zusammen. Nach der Trennung wurde er zum Dauerkandidat: Auch in der "Bachelorette"-Staffel 2019 versuchte er sein Glück, anschließend machte er bei "Bachelor in Paradise" mit. Psiuk war in der diesjährigen "Bachelor"-Staffel mit Sebastian Preuss zu sehen. Sie schaffte es zwar ins Finale, ging aber wie Rivalin Diana Kaloev leer aus. Nun schweben Hindersmann und Psiuk auf Wolke sieben.