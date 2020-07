Dramatische Wochen "Tumor in ihrem Kopf": Oliver Petszokat musste um seine Frau bangen

Frau von Oli P.: Operation vor Corona-Beschränkungen

Seine "Angst, Pauline zu verlieren", war groß, als sie noch vor den Corona-Beschränkungen einer Operation am Kopf unterziehen musste. "Pauline wusste seit 13 Jahren, dass es diesen Tumor in ihrem Kopf gibt, aber glücklicherweise ist das Ding nicht gewachsen", so Petszokat. Im August 2019 hatten die beiden erfahren, dass der Tumor "inzwischen die Größe eines Golfballs hatte und auf Sehnerv und Bewegungszentrum drückte".