Nachtbetrieb an Silvester bei der S-Bahn München

Auch die S-Bahn-Fahrgäste bleiben in der Silvesternacht nicht am eisigen Bahnsteig stehen. Bis 1 Uhr gilt der normale Samstag-Fahrplan. Ab 1 Uhr fahren auf der Münchner Stammstrecke alle Linien mit Vollzügen im 20 - 30 Minuten die ganze Nacht hindurch. S-Bahnen ins Münchner Umland starten in München bis ca. 3 Uhr.

Arbeiten, damit andere feiern können

Wie schon an Heiligabend und an den Weihnachtsfeiertagen arbeiten auch an Silvester und an Neujahr über 2.000 Mitarbeiter der Stadtwerke München, der Deutschen Bahn und der MVG, um einen reibungslosen Betrieb von U-Bahn, Bus, Tram und S-Bahn zu garantieren, die sichere Versorgung mit Strom, Fernwärme, Erdgas, Trinkwasser und Telekommunikation zu gewährleisten sowie Erholungssuchenden den Sauna- und Schwimmbadbesuch zu ermöglichen.

