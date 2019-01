Die Nutzer sind zu sorglos Schutz gegen Datenverlust: Was tun, wenn das Smartphone weg ist?

Backups sind das A und O

In jedem Fall sollten Nutzer Sicherungskopien erstellen, damit ein möglicher Verlust nicht zu groß ist. "Wer das Thema Datensicherheit und den Schutz der eigenen Daten ernst nimmt, kommt um Backups nicht herum", erklärt Uhlemann auf Nachfrage von spot on news. Wie häufig dies geschehen sollte, hängt dabei vom Nutzer ab.

Der Experte erklärt: "Wer beispielsweise nur gelegentlich Texte bearbeitet und die Daten auf seinem Rechner nur selten verändert, wird mit einem wöchentlichen Backup auskommen. Bei Power-Nutzern sieht das natürlich anders aus. Hier sollte es zur Gewohnheit werden, die Daten am Ende des Tages auf einem externen Medium oder in seinem Cloud-Speicher zu sichern." Dabei sollten User allerdings beachten, dass die Festplatte nicht durchgängig an den Rechner angeschlossen ist und dass die Daten in der Cloud verschlüsselt gespeichert werden.