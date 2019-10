JOSHUA KIMMICH - NOTE 3: Wortführer der „New Generation“, gegen Argentinien stolzer Kapitän. In Tallinn nach Cans Platzverweis in die Viererkette beordert: mal wieder was Neues. Löste er ganz ordentlich. Stand als einziger in den letzten 21 Länderspielen hintereinander in der Startelf.

Ilkay Gündogan bringt DFB-Elf in die Spur

ILKAY GÜNDOGAN - NOTE 2: Sein Spiel wurde überschattet vom unbedachten und dann zurückgenommenen Like des Militär-Posts der türkischen Nationalelf. Hatte er deshalb zunächst den Kopf nicht frei? Zig Fehlpässe in Halbzeit eins, dafür aber kurz nach der Pause die immens wichtigen Treffer zum 1:0 und 2:0.

KAI HAVERTZ - NOTE 4: Endlich der erste Pflichtspiel-Einsatz für den Leverkusener, den Spielmacher der Zukunft? Wirkte in Estland als sei er mit dem falschen Fuß aufgestanden. Bälle versprangen, Fehlpässe – das Einmaleins des Fußballs klappte nicht.

JULIAN BRANDT - NOTE 4: Die Tor-Quote des Außenstürmers von Borussia Dortmund im DFB-Trikot (zwei Tore bei 28 Einsätzen) ist ausbaufähig. In Estland mit pomadigem Auftritt: ungenaue Pässe, schwache Abschlüsse. In Halbzeit zwei immerhin mit mehr Biss.

MARCO REUS - NOTE 3: Der BVB-Kapitän beschwerte sich anfangs über zu heftige Tritte der Gastgeber. Setzte einen Freistoß ans Lattenkreuz (40.) – zu gut gezielt.

LUCA WALDSCHMIDT - NOTE 3: Debütierte gegen Argentinien. Der Freiburger rutschte für den angeschlagenen Gnabry in die Startelf. Guter Schuss aus der Distanz (24.) – zu zentral, gehalten. Ansonsten kaum ins Spiel eingebunden.

Blitzstart-Werner macht den Deckel drauf

TIMO WERNER - NOTE 2: Kam in Minute 66 für Waldschmidt. Wieder fit nach seiner Erkältung. Brauchte nur vier Minuten bis zu seinem Treffer zum 3:0 – mit rechts ins lange Eck.

SUAT SERDAR - NOTE 3: Kam zwölf Minuten vor Schluss für Reus. Setzte keinen Freistoß mehr ans Lattenkreuz.

NADIEM AMIRI - OHNE BEWERTUNG: Kam zu spät für eine Note.

Lesen Sie hier: Can und Gündogan (ent-)liken Kriegs-Post von türkischem Nationalspieler