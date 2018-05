München – Was für ein Krimi! 0:2 ini Rückstand und dann leidenschaftlich zurückgekämpft! Die Löwen beißen über 90 Minuten gegen starke und entschlossene Saarbrücker. Und dann reicht es tatsächlich im Hexenkessel Grünwalder Stadion - die Ekstase kennt keine Grenzen. Wer hatte wie viel Anteil am rettenden 2:2, wer war eher Unsicherheitsfaktor? Die Sechzig-Spieler Einzelkritik finden Sie oben in unserer Bilderstrecke!