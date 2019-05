"Die neuen Bauern und eine Hochzeit" "Bauer sucht Frau": Diese Landwirte sind ab Herbst mit dabei

Im Herbst geht Inka Bause (50) mit zahlreichen neuen Landwirten in die bereits 15. Staffel von "Bauer sucht Frau". Wie der Sender RTL verkündet hat, stehen die ersten drei Kandidaten bereits fest. Die vorgestellte Auswahl rangiert zwischen 33 und 63 Jahren und wird gemeinsam mit den restlichen Landwirten am 10. Juni in der Sondersendung "Bauer sucht Frau - Die neuen Bauern und eine Hochzeit" (19:05 Uhr) von der Moderatorin präsentiert. Darüber hinaus wird Milchbauer Norbert, der 2015 seine Petra kennen und lieben gelernt hat, sein Liebesglück mit einer Mittelalterhochzeit besiegeln.