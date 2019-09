"Die neue Zeit" im ZDF Lars Kraumes spektakuläre Bauhaus-Serie

Walter Gropius war ein Hochstapler

Walter Gropius (der vor Jahren starb) war im Grunde ein Hochstapler. Sein Architekturstudium in München hat zwei Semester gedauert, die Technische Hochschule dürfte er selten von innen gesehen haben, doch er fand ständig eine helfende Hand – oder eine gute Idee, die er ohne Vertun übernehmen konnte. Von den Reformen an verschiedenen Kunstschulen bis zum Abkupfern bei den holländischen De-Stijl-Künstlern. Der egomanische Selbstverwirklicher war jedoch ein genialer Netzwerker, ein grandioser Redner, ein Anführer und Antreiber. Ohne ihn wäre das 1919 gegründete Bauhaus nicht denkbar, das wird in Lars Kraumes Sechsteiler sofort klar, wenn Gropius seine Innovationen verteidigt. „Wenn die Kunst nicht für alle ist, was soll sie dann?“, wirft er es den miefig-reaktionären Weimaranern an den Kopf, die sich mächtig über die „vielen Ausländer und die Juden“ in den Klassen aufregen. Dörte findet an diesem Mann Gefallen, und August Diehl ist in seiner Rolle als Gropius ein brillanter Rattenfänger, der immer noch eine Pointe im Ärmel hat. Jedenfalls in Weimar.