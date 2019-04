Die neue Staffel startet Jan-Gregor Kremp: "Der Alte" ist ein "stolzes Flaggschiff"

Seit 2012 ist der Leverkusener Schauspieler Jan-Gregor Kremp (56, "Schrotten!") in der Titelrolle der beliebten Langzeitserie "Der Alte" (seit 1977) zu sehen. Zum Start der neuen Staffel am heutigen Freitag (5.4., 20:15 Uhr, ZDF) erzählt der Kommissar-Voss-Darsteller im Interview mit spot on news unter anderem, was für ihn den Reiz an der Serie ausmacht und was der gebürtige Rheinländer am Drehort München besonders schätzt.