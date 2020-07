München - Der Münchner Marketingexperte Simon Ganslmeier (27) hat Besuch von zwei Studienkollegen. Der eine ist Lehrer (27) in Berlin, der andere IT-Spezialist (28) in Hamburg. Ganslmeier möchte den Freunden zeigen, wie schön München ist. Am vergangenen Mittwoch, kurz nach 18 Uhr, ziehen die jungen Männer gemeinsam los zum Englischen Garten.