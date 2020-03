Die Neu-Mama im Interview Nach Geburtsdrama: Anna Hofbauer freut sich jeden Tag über ihren Sohn

Am Donnerstag (12. März) sind Anna Hofbauer und Marc Barthel gemeinsam auf dem TV-Bildschirm zu sehen. In der Krimiserie "Notruf Hafenkante" (19:25 Uhr, ZDF) spielt Hofbauer die titelgebende "Pokerprinzessin" der Folge. Marc Barthel ist in der Serie seit der 14. Staffel als Polizeikommissar Kris Freiberg zu sehen.