Die nächste Verlobung "Bauer sucht Frau"-Paar Anna und Gerald: Das raten sie Jörn und Oliwia

Verblüffende Parallelen

Kaum zu glauben, wie sehr sich die beiden Paare ähneln. Jörn und Gerald bewirtschaften beide eine Farm in Namibia und beide haben in einer Deutsch-Polin die Frau an ihrer Seite gefunden. Gerald war es auch, der Jörn zur Teilnahme bei "Bauer sucht Frau" animiert hatte. Und was rät der Farmer seinem Nachfolger?