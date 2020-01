Laura Müller schenkt Michael Wendler ein Auto

Das Originalvideo von Michael Wendler und Laura Müller ist dagegen eher unfreiwillig komisch. In ihrer Instagram Story zeigt Laura Müller ihren Followern, wie sie ihren "Schaaatz" mit einem Luxus-Pick-Up überraschen will. Dafür lockt sie ihn unter dem Vorwand, jemand hätte den Briefkasten umgefahren, in die Einfahrt der Wendler-Villa. So weit, so banal, nur ist die Performance der beiden in dem Video so gestelzlt, das halb Deutschland sich das Lachen nicht verkneifen kann.