Die nächste Gerichts-Niederlage? Bill Cosby: Sein verzweifelter Kampf um Schadensbegrenzung

Schuldig der sexuellen Nötigung in allen Anklagepunkten - das Urteil des Gerichts im Fall Bill Cosby (80) Ende April sorgte für einen Paukenschlag in der "Me Too"-Debatte. Schließlich ist Cosby damit der erste verurteilte Star im Zuge der Bewegung. Während das Strafmaß in diesem Schuldspruch noch extra verhandelt wird, scheint sich der gefallene Star in Person seiner Anwälte um einen juristischen Nebenkriegsschauplatz zu kümmern. Konkret geht es darin um eine Verleumdungsklage, die das ehemalige Model Janice Dickinson erhoben hat. Das berichtet die US-Seite "Deadline".