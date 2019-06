Die Moderatorin im Interview Ruth Moschner: Diese Bücher haben ihr Leben verändert

Was muss eine Geschichte mitbringen, damit Sie von ihr begeistert sind?

Ruth Moschner: Die erste Hürde ist ein guter Titel, damit das Interesse geweckt wird. Der Titel muss wie eine Einladung in eine andere Welt sein. Beim Lesen selbst liebe ich es, wenn kreativ mit Sprache jongliert wird. So etwas bleibt mir immer im Gedächtnis und animiert mich, manche Stellen sogar mehrmals zu lesen, weil es einfach so eine große Freude macht. Die Persönlichkeiten der Figuren müssen verbal gut "gezeichnet" sein, nur dann bekommt die Geschichte Beine und beginnt, vor dem inneren Auge wie ein Film abzulaufen. In gute Geschichten kann ich komplett eintauchen und alles um mich herum vergessen.