Die Meinungen sind (fast) eindeutig Stefan Raab: Wie war sein Bühnen-Comeback in Köln?

Ähnlich urteilt auch der anwesende Journalist von "Spiegel Online": Was Raab für die 14.000 Zuschauer geplant gehabt habe, habe er auch nach drei Stunden nicht so genau sagen können. "Es ist so: Das Programm 'Stefan Raab Live!' hat keine klare Struktur, keine überraschenden Aktionen, keine Wettkämpfe, keinen Ehrgeiz. Die Show will nirgendwo hin. Die prominenten Gäste bleiben blass, bis auf die wenigen Sätze nach ihren Liedern sogar stumm." Raab sei am besten gewesen, wenn er mit seiner ehemaligen Showband Heavytones gesungen oder ein Instrument gespielt habe.