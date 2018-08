Die Masken fallen langsam "Global Gladiators": Sabia Boulahrouz bricht zusammen

Ben verpasst Miriam einen Tiefschlag

Doch zunächst stand das erste Spiel an. Bei "Matsch Racer" mussten die Teams in einer Art Staffellauf mit einem kleinen Traktor einen abgesteckten Parcours meistern. Team Blau setzte sich relativ klar durch und holte damit den ersten Punkt. Am Abend ging es frischgeduscht hauptsächlich um Sabrina Setlurs (44, "Du liebst mich nicht") bewegtes Leben. Doch Miriam Höller (31) nervte mit ihren ständigen Fragen - vor allem Sänger Ben (37, "Engel"). "Es wirkt, als würdest du eine Sendung moderieren", warf er ihr an den Kopf. Höller war sichtlich getroffen, zog sich zurück und weinte sich aus. Nach einem klärenden Gespräch war aber auch schon wieder alles ok.