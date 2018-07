Die Markenzeichen des Models Justin Biebers Verlobte Hailey Baldwin im Style-Check

Ihr berühmter Nachname verrät bereits einiges über Hailey. Denn die 21-Jährige ist die Tochter von Schauspieler Stephen Baldwin (52, "Die üblichen Verdächtigen"), ihr Onkel ist Schauspieler Alec Baldwin (60, "Wenn Liebe so einfach wäre"). Ihre Familienverhältnisse sowie ihr gutes Gespür für Mode liefern die perfekten It-Girl-Voraussetzungen. Und so wird Hailey Baldwin, wenn es um Mode geht, nicht selten in einem Satz mit Kendall Jenner und Gigi Hadid genannt.