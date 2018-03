Doch Kinseher tut es wirklich. Sie hört auf – und wirkt an diesem Abend stolz auf das, was sie auf dem Nockherberg geleistet hat: "Mama Bavaria ist feingestrickt und hat keine Haudrauf-Art, die sich viele vielleicht wünschen." Der Nockherberg habe eben seine eigenen Gesetze. "Dort müssen im Vergleich zum Kabarett die Fakten genau stimmen und Emotionen schärfer transportiert werden." 2018 hielten viele für ihre beste Rede. Kinseher verweist darauf, dass die Politiker mehr Stoff geboten hätten als in der Vergangenheit.

Einer der ganz wenigen, die von ihrem Beschluss gewusst haben, ist ihr Co-Autor Thomas Lienenlüke. Kurz nach ihrer Abschiedsankündigung sagt er im Saal zur AZ: "Luise hat schon vor Jahren gesagt: Wenn Seehofer abtritt, ist für mich auch Schluss." Es habe sich schon während der Arbeit an der Rede abgezeichnet, dass es jetzt so weit sei: "Wir sind in einer Zeit des Wandels, des Umbruchs und der politischen Orientierungslosigkeit, von daher war dieser Schritt jetzt passend."

Der Nockherberg war ein Quotenschlager

Die Frage sei gewesen, wie man den Abschied verkündet – in einer Pressekonferenz oder direkt auf der Bühne, "was natürlich viel mehr Pathos entwickelt". Kinseher habe das "großartig gemacht". Lienenlüke sagt noch, er werde sich später mit Kinseher in den Armen liegen "und heulen". Er selbst – einst auch an Marcus H. Rosenmüllers Singspielen beteiligt – kann sich vorstellen, Nockherberg-Autor zu bleiben: "Ich arbeite aber nur mit Kollegen, die ich mag." So wie Luise Kinseher, die an diesem Abend plötzlich alle ganz arg lieb haben.

Im Fernsehen übrigens verfolgen das fast drei Millionen Menschen, davon alleine 1,89 Millionen Bayern. Im Freistaat erreicht das Bayerische Fernsehen damit einen Anteil von 40 Prozent, bundesweit 10 Prozent.

Solch großen Zuspruch wird Kinseher erstmal nicht mehr bekommen. So ganz verabschiedet sie sich von der Mama-Rolle aber nicht. Im Herbst will sie mit ihrem Programm "Mamma Mia Bavaria" auf Tour gehen.

