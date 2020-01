"Die Mädels von gegenüber" Jennifer Aniston feiert eine Mini-"Friends"-Reunion

Küsschen für die Kolleginnen

Auf den beiden Bildern, die Lisa Kudrow postete, herzen sich die Schauspielerinnen und geben sich gegenseitig Küsschen. Fans der Serie rund um die berühmte New Yorker Freundes-Clique, die von 1994 bis 2004 ausgestrahlt wurde, wünschen sich seit dem Aus des Kultklassikers ein Comeback. Im November 2019 wurde bekannt, dass der Streamingdienst HBO Max an einem "Friends"-Special arbeitet. Sowohl die Hauptdarsteller als auch die Original-Produzenten sollen an Bord sein. HBO Max wird nach seinem für Mai geplanten Start zudem alle zehn Staffeln der Serie in den USA zeigen. Zuvor war "Friends" bei Netflix zu sehen. In Deutschland stellt derzeit Amazon Prime alle 236 Episoden zum Abruf bereit.