"Bewusst in den weniger hippen Bezirken umschauen"

Von einer Kneipe in die nächste fallen in der Maxvorstadt, den Gentrifizierungs-Irrsinn ertragen im Glockenbachviertel, mit einem Feierabendbier an der Isar abhängen in Untergiesing, sich ein bisschen langweilen in Laim – München ist oftmals Klischee, aber München kann auch ganz anders.