Die Live-Show in Corona-Zeiten Weiterhin Ausnahmesituation beim "ZDF-Fernsehgarten"

In Corona-Zeiten müssen die Macher des "ZDF-Fernsehgarten" neue Wege beschreiten. Lebt die beliebte Live-Sendung am Sonntagvormittag normalerweise auch vom Publikum vor Ort, ist das seit Beginn der Saison 2020 am 10. Mai Corona-bedingt ausgeschlossen. Wird diese Ausnahmesituation trotz der Lockerungen auch am Pfingstwochenende fortbestehen?