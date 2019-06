"Die Liebe muss gefeiert werden" Salma Hayek: Deswegen funktioniert ihre Ehe so gut

Seit 2009 ist die Schauspielerin Salma Hayek (52, "From Dusk Till Dawn") bereits mit dem französischen Geschäftsmann François-Henri Pinault (57) verheiratet, der auch der Vater ihrer 2007 zur Welt gekommenen Tochter Valentina ist. Doch wie hält sie ihre Ehe eigentlich am Laufen? In einem Interview mit dem Fernsehsender "Tele 5" verriet sie nun ihr Geheimnis: "Ich finde es wichtig, romantisch zu bleiben und die Leidenschaft aufrecht zu erhalten."